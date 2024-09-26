Это касается как новых, так и старых моделей компании

Все популярные модели Google Pixel Buds получат обновление с интеграцией Gemini LLM и нового AI-помощника. Это обновление облегчит доступ к генеративному искусственному интеллекту Google для пользователей более ранних версий беспроводных наушников.

Наушники Pixel Buds, Pixel Buds A-серии и Pixel Buds Pro уже обладают функцией Google Assistant. Кроме того, пользователи могут активировать виртуального помощника как с помощью голосовых команд, так и через сенсорные элементы управления на самих наушниках.

В будущем старые модели наушников получат возможность использовать Gemini LLM и платформу Gen AI. Примечательно, что Google намерена сохранить работу как Google Assistant, так и Gemini AI на прошлых версиях Pixel Buds.





В разосланном письме владельцам Pixel Buds Google разъяснила, как будет работать совместное использование Gemini и Google Assistant. Фраза активации «Привет, Google» сохранится, но она более не будет требовать отдельной настройки. По словам Google, пользователи смогут работать с Google Assistant по умолчанию на своих Android-устройствах.

Теперь настройка функций «Привет, Google» и «Голосовое соответствие» на подключённом устройстве Android определяет возможность использования «Привет, Google» на наушниках, поддерживающих Assistant. Для активации голосового помощника без помощи рук на наушниках нужно включить эту функцию в настройках Assistant Android-устройства.