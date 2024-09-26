Однако, автомобили компаний будут представлены под другим брендом.

Китайские бренды Zeekr и Lynk&Co, входящие в состав концерна Geely, имеют возможность выйти на рынок России. Есть вероятность, что именно для них было зарегистрировано название Nordcross. В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) указано, что владельцем этого наименования является ООО «Слава Моторс Рус», дистрибьютор автомобилей Belgee и Knewstar.

Бренд Nordcross зарегистрирован для разнообразных товарных категорий, включая транспортные средства. Компания «Слава Моторс Рус», имеющая права на это название, уже осуществляет дистрибуцию автомобилей Belgee и Knewstar в России. Это позволяет предположить, что название Nordcross может стать местным российским брендом для одного из подразделений Geely.

На пользу этой версии говорит еще один нюанс. В реестре Роскомнадзора зарегистрированы доменные имена для того же юридического лица: NordCross-Zeekr, Nordcross-Lynkco, Nordcross-Radar, Nordcross-Lotus и Nordcross-Levc. Три последних бренда также входят в состав китайского автопроизводителя Geely.

На прошлой неделе новая марка Knewstar, дебютировавшая на российском рынке, объявила о начале продаж своей первой модели с индексом 001. Этот автомобиль представляет собой переработанную версию кросс-купе Geely Tugella с немного измененной внешностью. Новинка предлагается в трех комплектациях и оснащена одним турбомотором, который доступен в двух вариантах мощности.