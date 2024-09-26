Также Ubisoft решила отложить выход Assassin's Creed: Shadows.

Ubisoft перенесла выпуск Assassin's Creed: Shadows на следующий год. Одной из причин, подтолкнувших разработчиков к этому шагу, стало то, что продажи их последней крупной открытой игры, Star Wars: Outlaws, были «ниже ожидаемых».

«Хотя Assassin's Creed: Shadows уже полностью готова, уроки, извлеченные из запуска Star Wars: Outlaws, вынуждают нас выделить дополнительное время для доработки проекта», — сообщила компания Ubisoft своим инвесторам.

Что касается Outlaws, выпущенной в августе, Ubisoft заявила, что их команды разработчиков «в настоящее время полностью сосредоточены на быстрой реализации серии обновлений, направленных на улучшение игрового процесса, с целью привлечения широкой аудитории в праздничный сезон и укрепления позиций Star Wars: Outlaws как значимого продукта на долгосрочной перспективе».

Ubisoft также сообщила, что игра Outlaws будет доступна на Steam с 21 ноября и отметила, что больше не будет создавать временные исключительные издания для Epic на ПК. Это соглашение действовало с 2019 года, когда компания сотрудничала с разработчиком Fortnite. Assassin's Creed: Shadows, который выйдет в начале следующего года, также будет доступен на Steam, начиная с первого дня релиза.