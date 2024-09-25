Управления делами президента РФ сообщило о первой партии машин, предназначенных для передвижения госслужащих

АвтоВАЗ пока что не сделал официальных заявлений о начале серийного производства удлинённой модели седана Lada Aura. Тем не менее, закупка этих автомобилей для нужд российских чиновников уже стартовала. Как сообщает ряд источников, первое пополнение поступило от Управления делами президента РФ.

По имеющимся данным, купленные автомобили Lada Aura будут направлены в автотранспортное подразделение. Эти машины планируется использовать для передвижения госслужащих, которые в будущем должны будут оценить новую разработку компании АвтоВАЗ. Таким образом, можно предположить, что Управление делами президента начало опытную эксплуатацию Lada Aura.

Указано, что Lada Aura будут поставляться в базовой комплектации, однако конкретные детали не уточняются. Ранее сообщалось, что предусмотрены три варианта, отличающиеся типами медиасистем и отделкой салона. По предварительным оценкам, розничная цена Lada Aura составит от 2,6 до более 3 миллионов рублей.

Начало сборки серийных моделей Aura запланировано на сентябрь этого года. В дополнение к этому, АвтоВАЗ имеет в планах расширение линейки Lada Largus. Универсал получит вариант с семью местами, кроссовер, а также модификацию с битопливным двигателем.