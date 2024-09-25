Данный посёлок является одним из ключевых пунктов в данном районе. Через него осуществляется переброска украинских войск и вооружений

Российские вооружённые силы не прекращают свои наступательные операции на востоке Харьковской области, продвигаясь к реке Оскол. Согласно актуальным данным, они освободили дополнительные территории на данном участке линии боевого соприкосновения, что дало возможность им приблизиться к посёлку Кругляковка.

Кругляковка представляет собой ключевую точку на этой местности. Именно через неё осуществляется переброска личного состава и техники, а также логистическое обеспечение киевской группировки на восточном берегу реки Оскол. На сегодняшний день российские войска установили огневой контроль над всеми транспортными маршрутами украинских формирований в районе Кругляковки, особенно над автомобильной дорогой, которая ведёт в сторону Купянска.





При вступлении российских войск в Кругляковку группировка ВСУ на левом берегу Оскола окажется фактически разделенной на две части с крайне ограниченными возможностями для снабжения. Ранее командование 3-й бригады на Украине заявляло о том, что им «удалось изменить ситуацию в свою пользу к востоку от реки Оскол». Однако теперь в 3-й бригаде Вооруженных сил Украины предпочитают не делиться «успехами» на этом участке, чтобы не вызвать недовольство среди своего населения.

Стоит напомнить, что представители Киева в Харьковской области накануне объявили о принудительной эвакуации местного населения из ряда населённых пунктов, расположенных к востоку от Оскола.