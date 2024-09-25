Согласно данным Росстандарта, данная модель будет представлена в двух вариантах.

Китайская компания Wey вскоре добавит в свой российский ассортимент минивэн модели 80, который будет доступен в двух вариантах. Это подтверждается зарегистрированной моделью ОТТС, информация о которой появилась в базе данных Росстандарта. Ранее сообщалось, что продажа Wey 80 в России может начаться уже в ноябре.

На сайте Росстандарта пока нет информации о технических характеристиках российской версии Wey 80, несмотря на то, что в сертификате указаны две модификации. Вероятно, речь идет о моделях с разной длиной колесной базы — в Китае Wey 80, известный здесь как Gaoshan, предлагается с двумя вариантами кузова.

На родине Wey Gaoshan оснащен исключительно гибридными силовыми агрегатами. В зависимости от модели кузова, они обеспечивают мощность в 487 или 458 лошадиных сил и позволяют двигаться на электротяге в пределах от 140 до 170 километров. Также различные версии этого вэна могут быть укомплектованы на шесть или семь мест.

Кроме того, существует уникальная версия под названием Co-Creation, которая выделяется более оригинальным дизайном, включая необычную решетку радиатора и четырехместное размещение внутри. Модель Wey 80 уже зарегистрирована в России, однако оформление патента не гарантирует, что автомобиль скоро появится в продаже.

В настоящее время российская линейка Wey включает два кроссовера, обозначенные как 05 и 07. Цены на последний были оглашены в начале сентября: гибридный внедорожник с мощностью до 517 лошадиных сил стоит от 6 799 000 рублей.