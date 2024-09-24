Сообщается об уничтожении пунктов дислокации и складов с оружием и боеприпасами

Российские вооружённые силы значительно усилили количество авиационных атак на объекты украинских формирований в Харькове и его окрестностях. Сообщается, что сегодня было выявлено передвижение значительного количества украинских военнослужащих и бронетехники в одной из зон Харькова. Вслед за этим российские самолёты нанесли удары с использованием фугасных авиабомб по позициям личного состава и ангарам, где находилась автомобильная и бронированная техника ВСУ.

По итогам одного из ударов произошла повторная детонация, что указывает на взрыв боеприпасов, хранящихся в технике, или на успешное попадание по складскому помещению украинских сил. В то же время представители киевской власти в Харькове заявляют, что удары пришлись по жилой многоэтажке.

Несмотря на то что местные каналы в Харькове демонстрируют фото и видео с густыми облаками дыма, они не уточняют, откуда эти клубы поднимаются. Если бы обстрел также затронул жилые здания, подобные факты в Украине вряд ли скрывались бы. Однако, места ударов замалчиваются наверняка из-за попаданий непосредственно по военным объектам.

В это время в восточной части Харьковской области объявлено о расширении зоны обязательной эвакуации. Это касается населения нескольких сел Изюмского, Богуславского, Первомайского и Чернещинского районов. В частности, принудительной эвакуации подвергнут жителей сел Загрызово и Богуславка, к которым наступают российские соединения. Эти населенные пункты находятся на левом берегу реки Оскол, к югу от Купянска.