Вероятно, такое решение было обусловлено экономией заряда батареи

Apple впервые внедрила технологию ProMotion с iPhone 13 Pro, обеспечивая смартфонам возможность работать с обновлением экрана на уровне 120 Гц. Эта высокая частота обновления особенно актуальна при выполнении действий, таких как прокрутка и обращение с системными анимациями интерфейса.

Тем не менее, инсайдер Ice Universe сообщает, что в iOS 18 большинство окружающих сцен по-прежнему ограничены частотой 80 Гц. Это указывает на то, что общее впечатление от просмотра будет лишь незначительно лучше, чем на устройствах с частотой 60 Гц, но не существенно. В отличие от этого, большинство Android-устройств в ценовом сегменте iPhone Pro могут поддерживать 120 Гц, а некоторые из них достигают даже 144 Гц. Кроме того, многие из этих устройств оснащены чипсетами, способными эффективно справляться с тяжёлыми нагрузками. Таким образом, в определённых сценариях использование Android может обеспечить более качественный опыт по сравнению с Pro iPhone на базе iOS 18, включая устройства из линейки iPhone 16.

Согласно данным информатора, обновление экрана иногда достигает 120 Гц, но чаще всего ограничивается 80 Гц. Это подтверждается видео, которое опубликовал пользователь Weibo с ником Sun Bin 1990. В ролике видно, что при прокрутке Weibo iPhone работает на частоте 80 Гц, иногда поднимаясь до 120 Гц, когда скорость прокручивания превышает определенный порог.

Все новые модели iPhone Pro обладают достаточными аппаратными возможностями для работы на частоте 120 Гц. Это позволяет минимизировать размытость изображения при активных играх и обеспечивает более быструю реакцию устройства. Вероятно, ограничение частоты обновления в iOS 18 введено для экономии зарядки аккумулятора.