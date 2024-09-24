Компания по сути локализует китайскую версию Sterra ET для российского рынка

Российский офис премиум-бренда Exlantix анонсировал новую модель — крупный кроссовер с индексом ET. В Китае он известен как Sterra ET и представлен в версиях электромобиля и гибрида, однако на российский рынок в начале поступит лишь бензино-электрический вариант в нескольких высококлассных комплектациях. Ожидается, что модель поступит в продажу в первом квартале следующего года. Конкретные цены пока не сообщаются, но гарантируется, что будет сделано всё возможное для минимизации влияния повышенного утилизационного сбора.

С размерами 4995 мм в длину, 1975 мм в ширину и трёхметровой базой, новинка попадает в категорию среднеразмерных внедорожников. Кроссовер будет двигаться благодаря паре электромоторов, которые могут выдать до 469 лошадиных сил и 634 Нм, а также аккумулятору на 43 кВт*ч. Энергия для него будет производиться полтора-литровым ДВС. Запас хода гибридной модели в России составит 1238 км по циклу WLTC. Новинка будет оснащена зарядным разъёмом европейского стандарта (CCS). В компании Exlantix также сообщили, что в течение 2025 года будут рассмотрены перспективы выхода на рынок полностью электрической версии внедорожника.





Exlantix ET будет иметь независимую подвеску с двойными рычагами спереди и многорычажной системой сзади, а также регулируемые пневмоэлементы для изменения клиренса и 6-поршневые тормоза. Переднее сиденье для пассажира получит выдвижную подножку, а диван на заднем ряду будет иметь спинку с возможностью регулировки угла наклона. Помимо этого предусмотрены двойные стеклопакеты и функционал для дистанционного управления рядом систем. В более дорогих исполнениях кроссовер будет оснащён сервоприводами и доводчиками для всех дверей.

В комплект гибридного автомобиля войдут такие элементы, как кожаная и алькантаровая отделка интерьера, трёхзонный климат-контроль, панорамное остекление крыши, русифицированная мультимедийная система и две беспроводные зарядные станции. Сиденья будут оснащены функциями подогрева, вентиляции, массажа и памятью на настройки.