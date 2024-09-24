При этом устройство получит более ёмкий аккумулятор. В Find X7 его ёмкость составляла 5000 mAh

Постоянно появляются новые сведения об OPPO Find X8. По последним данным, этот смартфон будет более тонким и легким по сравнению с моделью Find X7, несмотря на наличие более мощного аккумулятора.

Эта информация поступила от руководителя компании OPPO, что подтверждает ее достоверность — это не просто слухи. Чжоу Ибао поделился новыми данными на платформе Weibo. Стоит отметить, что предшественник, OPPO Find X7, оснащался аккумулятором на 5000 мАч. Хотя ожидается, что Find X8 будет иметь большую емкость, точные цифры пока неизвестны. Кроме того, у новинки будет менее выраженный выступ камеры, а также уменьшенные габариты по сравнению с предыдущей моделью.

Глава OPPO также заверил, что новый телефон будет удобен в использовании. Стоит напомнить, размеры OPPO Find X7 составляют 162,7x75,4x8,7-9 мм, а вес — 202 или 206 граммов в зависимости от используемых материалов.

OPPO Find X8 станет более компактным, но пока сложно сказать, останется ли размер экрана прежним. Возможно, OPPO выберет уменьшенный дисплей, что объяснит его меньшие габариты. Тем не менее, если аккумулятор окажется более ёмким, есть вероятность, что OPPO Find X8 не будет уж слишком маленьким устройством.

Что касается дизайна, его рамки будут более тонкими, чем у iPhone 16 Pro. На самом деле, у телефона будут самые узкие рамки на рынке — всего 1,45 мм, как утверждает известный источник. При этом рамки выйдут одинаковыми. Ожидается, что серийный запуск OPPO Find X8 состоится в октябре в Китае. Обещана глобальная версия, в отличие от прошлого года, но точная дата релиза пока не известна.

Также 17 октября состоится выход ColorOS 15, новой версии оболочки OPPO, основанной на Android 15. Это уже подтвержденная информация.