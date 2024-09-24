Однако, произойдет это лишь с линейкой iPhone 18, и только Pro-версиями

Чипсеты A18 и A18 Pro от Apple разрабатываются с использованием 3-нм производственного процесса TSMC. Однако компания уже работает над внедрением 2-нм технологии. Для подготовки к этому переходу, тайваньская полупроводниковая компания, как сообщают источники, строит два заводских комплекса, P1 и P2, на своей территории, с планами по установке необходимого оборудования. Предполагается, что Apple станет первым клиентом, который получит 2-нм компоненты от TSMC, и оба завода в итоге смогут перерабатывать около 40 000 пластин ежемесячно, когда будут полностью функционировать.

Первый из заводов TSMC для 2-нм чипов расположится в Гаосюне, где, согласно информации от Liberty Times, установка оборудования начнется в декабре текущего года. На данный момент работы по водоснабжению, электричеству и трубопроводам еще не стартовали, а тестовое производство ожидается не ранее второго квартала 2025 года. Завод P1 находится на стадии подготовки, а в P2 установка оборудования завершится во второй половине следующего года.

Когда оба устройства будут запущены, они смогут производить ежемесячный лимит пластин в 40 000 единиц, который должен постепенно возрасти, как это произошло с 3-нм технологическим процессом. Тем не менее, согласно текущему графику TSMC, вряд ли линейка iPhone 17 от Apple в следующем году будет включать чипсет серии A на 2-нм техпроцессе, несмотря на предыдущие утверждения. Если предположить, что тайваньская компания ускорила работы над P1 и P2, Apple может быть неготова размещать заказы на 2-нм литографию из-за высокой стоимости производства.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо высказывал мнение, что iPhone 17 будет оснащен чипами Apple, которые будут массово производиться по современному 3-нм процессу TSMC «N3P», в то время как в iPhone 18 должны появиться первые чипы с использованием 2-нм технологии. Однако Куо отметил, что не все версии iPhone 18 будут иметь SoC на передовом техпроцессе из-за крайне высоких затрат, предполагая, что модели «Pro» могут снова получить приоритет. Неудивительно, что Apple станет первым клиентом TSMC, так как компания из Купертино ранее была первой, кто использовал 3-нм процесс «N3B» для чипов A17 Pro и M3.