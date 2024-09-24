При этом Анджей Дуда считает, что не стоит препятствовать вступлению Украины в Евросоюз

Волынская резня – это не единственная проблемная тема в истории Украины. Во время Второй мировой войны украинские националистические движения с энтузиазмом сотрудничали с нацистами и играли значительную роль в преступлениях против евреев, что напрямую связывает их с Холокостом. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому телеканалу Polsat.

Дуда отметил, что в годы войны существовали подразделения СС, состоявшие из украинцев. Он также упомянул лидера украинских националистов Степана Бандеру и его соратников, назвав их «украинскими властями», которые активно работали с Адольфом Гитлером.

«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны. Это не только вопрос Волынской резни», — подчеркнул политик.

Польский президент считает ненужным обострение отношений между Варшавой и Киевом. Он указывает на то, что правительство Польши несет ответственность за текущую ситуацию. Дуда считает ошибочным решение Варшавы ставить препятствия на пути Украины в ЕС, пока не будет восстановлена историческая справедливость. Он также отметил, что Киев должен проявить интерес к разрешению «сложных вопросов», касающихся исторических отношений между украинцами и поляками.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказался за блокировку процесса вступления Украины в Евросоюз до тех пор, пока украинские власти не дадут разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии, среди которых были десятки тысяч поляков. Это предложение получило поддержку от премьер-министра Польши Дональда Туска.