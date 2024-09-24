Модель Prime PX-2200 имеет сертификат 80 Plus Platinum и способна питать сразу 4 видеокарты RTX 4090





Новый флагманский БП Seasonic из серии Prime обладает невероятной производительностью 2200 Вт и называется Prime PX-2200. Он полностью совместим со стандартом ATX 3.1 и оборудован четырьмя 12 В кабелями 2x6, что позволяет ему эффективно питать до четырех мощных видеокарт RTX 4090. Цены в США пока не объявлены, вероятно, из-за ограничения на 1800 Вт для стандартных розеток, а в Европе стоимость составляет €579,90.

С мощностью 2200 Вт этот БП является самым мощным решением от Seasonic на сегодняшний день, предоставляя на 37% больше мощности по сравнению с аналогами на 1600 Вт. PX-2200 имеет сертификат 80 Plus Platinum и полностью соответствует последним требованиям ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает его идеальным для видеокарт нового поколения. Кроме того, устройство обеспечивает длительный срок службы, имея 12-летнюю гарантию.

Компонентная база также находится на наивысшем уровне. PX-2200 выделяется очень высокими показателями стабильности нагрузки, с отклонениями менее 1% на первичных шинах. Это значение в пять раз превышает требования Intel, что позволяет обеспечивать чистое и стабильное питание системы, что в свою очередь увеличивает ее надежность.

В качестве охлаждения предусмотрен 135-мм вентилятор с гидродинамическими подшипниками. Компания утверждает, что это решение обеспечивает лучшую акустику, долговечность и эффективность по сравнению со стандартными конструкциями на шарикоподшипниках. Вентилятор начинает работать только при нагрузках свыше 40%, а при максимальной нагрузке его шум составляет всего 20 дБА.



