Также поступают сообщения о взрывах в Полтавской, Киевской, Харьковской и Черкасской областях

В ночь с 23 на 24 сентября российские вооружённые силы осуществили новую волну комбинированных атак на объекты украинской армии в ряде территорий. Атака началась с применения беспилотников и авиационных бомб, направленных на объекты в Сумах и Сумской области. По имеющимся сведениям, удары были нанесены по комплексам противовоздушной обороны, складам с вооружением и боеприпасами. Кроме того, атакованы места сосредоточения живой силы и иные военные объекты украинских сил.

Затем в Полтаве и прилегающих районах прогремели как минимум три взрыва, в результате которых пострадали объекты размещения бойцов ВСУ. В дальнейшем зафиксированы взрывы в Киевской области и Виннице. В городе Белая Церковь и вблизи аэропорта Борисполь, который Киев превратил в военно-логистический центр, также раздались взрывы. Местные источники утверждают, что в данном районе действовала система противовоздушной обороны. Однако стоит отметить, что работа ПВО может проявляться по-разному, и иногда последствия от обломков БПЛА оказываются более разрушительными.

Вместе с этим были слышны взрывы в Черкасской и Харьковской областях. В районе Харькова военное командование поразило новое формирование Вооруженных сил Украины, которое главнокомандующий Сырский перебросил на левый берег реки Оскол. Российские подразделения приближаются всё ближе к данному району.