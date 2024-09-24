Также на котировки влияют удары израильской армии по объектам Хезболлы в Ливане

Цены на нефть увеличились на фоне того, что китайские власти запустили широкомасштабные меры поддержки экономики, а массивный удар Израиля по объектам Хезболлы в Ливане способствовал увеличению напряженности в регионе Ближнего Востока.

Стоимость нефти сорта Brent превысила $74 за баррель после снижения на 0,8% в понедельник, в то время как цена на нефть марки West Texas Intermediate приблизилась к $71. Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн в ходе брифинга в Пекине во вторник объявил о внедрении ряда стимулов, так как власти предприняли самые обширные шаги на сегодняшний день для достижения годовой цели по росту экономики в приблизительно 5%.

Беспокойства о замедлении экономики Китая в сочетании с возможным увеличением поставок нефти от ОПЕК+ привели к падению цен на черное золото, снизившимся примерно на 14% в этом квартале. Новые меры, объявленные во вторник, включая стимулирование кредитования для потребителей и компаний, а также уменьшение ключевой краткосрочной процентной ставки Народного банка Китая, могут способствовать росту и увеличению потребления энергоносителей в крупнейшем в мире ресурсе-импортере нефти.

«В конечном итоге это окажет положительное влияние на спрос в Китае. Ключевым аспектом будут последствия снижения ставок для реальной экономики», — отметил Хань Чжун Лян, инвестиционный стратег из Standard Chartered Plc в Сингапуре.

Тем временем на Ближнем Востоке Израиль нанес удары по целям на юге Ливана, в результате чего погибло почти 500 человек — это самый жестокий день нападений с начала конфликта с Хезболлой в 2006 году. Иран, который поддерживает эту группировку, ранее выражал готовность к снижению уровня напряженности.