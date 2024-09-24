Проект вдохновил путешественников на посещение древних достопримечательностей Китая

Вдохновлённые чрезвычайно популярной видеоигрой Black Myth: Wukong, туристы из Китая активно посещают храмы, пагоды и другие исторические достопримечательности в Шаньси — основном сельском и горном регионе, находящемся вдали от привычных маршрутов. Это место теперь привлекает множество посетителей, очарованных его пейзажами.

Разработанная при поддержке Tencent Holdings, игра быстро завоевала популярность как в Китае, так и за его пределами. Из 36 представленных локаций около 27 находятся в Шаньси, включая знаменитые Юньганские гроты — объект Всемирного наследия с тысячами статуй, относящихся к древней династии, и стеклянный храм Гуаншэн, который датируется вторым веком нашей эры.

Недавний наплыв туристов, усилившийся во время фестиваля осени, стал настоящим подарком для бизнеса в одной из самых небогатых провинций Китая, однако вызывает обеспокоенность по поводу готовности сельских районов справляться с таким объемом туристов.

После пандемии многие китайские туристы начали избегать зарубежных поездок, предпочитая приключения в пределах своей страны. Пекин активно поддерживает эту тенденцию с целью стимулирования внутренних расходов и оживления экономики.

Недавние данные о количестве посетителей трёхдневного фестиваля середины осени показывают значительный рост числа туристов в провинциях после выхода новой игры.

Согласно информации от Fliggy.com, онлайн-платформы Alibaba Group Holding, за последние недели бронирования в Шаньси увеличились более чем на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это касается как недавних праздников, так и предстоящих каникул Золотой недели в начале октября. В Линьфэне, где располагается комплекс подвесных керамических скульптур, известный как Маленький Западный Рай, количество бронирований возросло более чем в четыре раза.