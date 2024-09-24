Ранее в этом же городе был поражен завод «Мотор-Сич» ракетой ОТРК «Искандер-М»

Российские военнослужащие нанесли удар по производственному комплексу «Мотор-Сич» в Запорожье, попав в цех, занимающийся выпуском беспилотных летательных аппаратов. Удар нанесен с помощью ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщают военные Telegram-каналы.

За минувшие дни российские силы активно атаковали Запорожье, нанося ущерб различным объектам города, используя как ракеты, так и авиацию. В начале недели российские войска вновь совершили обстрел, нацелившись на завод «Мотор-Сич». Удар пришелся на участок, где производятся детали для дронов. После атаки сооружение частично было разрушено.

По данным объективного контроля, запечатленного российским разведывательным дроном, над поврежденным цехом поднялся большой дымный столб, что указывает на возникновение пожара. Есть информация, что в момент удара в цеху находилась готовая партия авиационных двигателей.

Однако это не были единственные удары по Запорожью за вчерашний день. Поздно вечером был осуществлен обстрел железнодорожного депо. Информация о том, что конкретно было поражено, отсутствует, однако местные источники предполагают, что российские вооруженные силы перехватили очередной военный эшелон. Данных о том, чем именно наносились удары, нет, но на месте инцидента вспыхнул огонь. Украинские информатор не исключает возможность того, что основной целью атаки могла быть железнодорожная инфраструктура.