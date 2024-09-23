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Zelikman
Российские подразделения освободили населённый пункт Желанное Второе в ДНР
Одновременно с этим части группировки «Юг» вышли к посёлку Александрополь

  К вечеру пришли положительные известия с Кураховского участка. В следствие нескольких суток интенсивных боестолкновений российские силы сумели взять под контроль населенный пункт Желанное Второе, как сообщают российские источники.

  В ходе боевых действий российские военные смогли продвинуться на этом направлении и освободить оба посёлка. Желанное Первое было освобождено примерно за десять дней до этого. Теперь украинским войскам, оказавшимся в полукотле, необходимо стремительно покинуть его окрестности, чтобы избежать полного окружения.

  Обстановка на сегодняшний день складывается таким образом, что российские подразделения могут закрыть котёл в любой момент. Со стороны Красногоровки штурмовые подразделения группы войск «Юг» овладели посёлком Острое, стремятся обогнуть Максимильяновку с севера и уже вышли к Александрополю. В данный момент между двумя группами российских войск остались только Зоряное и Кураховка. Если они будут потеряны, это поставит под угрозу планы украинских сил на выход из окружения.

  Кроме того, взятие Желанного Второго открывает российским военным возможность атаковать Горняк с фланга, хотя, скорее всего, акцент будет сделан на продвижение на Зоряное. Всё зависит от решений руководства Вооруженных сил России.

  Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вновь сообщил о сложной обстановке на Кураховском направлении. При этом в Киеве пока не признают утрату Желанного Второго, и говорят о продолжающихся боях за посёлок.

#сво #армия #бои #наступление #донецкая народная республика
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