Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Chery опубликовала фотографию интерьера новой флагманской модели Tiggo 9 для российского рынка
По имеющимся данным, это может быть локализованная версия китайского автомобиля Tiggo 8L

  Российский офис компании Chery представил фотографию интерьера своего нового кроссовера, который, получив название Tiggo 9, станет флагманом внедорожной линейки бренда в России. Также были озвучены некоторые особенности оборудования ожидаемой новинки. На первой фотографии можно заметить модель, известную на внутреннем рынке Китая как Tiggo 8L.

  Китайский Tiggo 8L и российский Tiggo 9 имеют общие черты, такие как форма передней панели с двумя отдельными прямоугольными экранами, структура и содержимое центральной консоли, а также дизайн руля и сидений. Согласно официальной информации, Chery Tiggo 9 будет оснащен медиа-системой с экранами размером 10,3 и 15,6 дюйма, креслами с электрическими регулировками, функцией памяти и массажа, а также отделкой из перфорированной кожи и деревянными вставками. Судя по опубликованным данным, в России новый флагман будет доступен исключительно в семиместном варианте.

  Технические характеристики российской версии внедорожника пока не раскрыты. Известно, что китайский Tiggo 8L на 70 миллиметров длиннее текущего Tiggo 8 Pro Max, он построен на одной платформе с Exeed RX и оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 254 лошадиных сил, предлагая как передний, так и полный привод.

  На данный момент в российском офисе Chery не сообщают, когда начнется продажа нового внедорожника. Тем не менее, учитывая, что информацию о модели уже начали раскрывать, вполне возможно, что она появится на рынке еще до конца года.

#автомобили #транспорт #chery #tiggo 9 #tiggo 8l
+
Написать комментарий (0)
ВАЗ-2105/2107 вошел в список самых популярных за всю историю их существования автомобилей
Chery раскрыла детали интерьера своего нового флагманского кроссовера Tiggo 9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
1
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
39
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
2
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
1
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Владельцам смартфонов и планшетов Samsung потребуется учетная запись для обновления приложений
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
7
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
2
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
9
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
1

Популярные статьи

Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
10
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
217
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
12
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
14
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3

Сейчас обсуждают

Skyten
01:53
ФСБ давно читает телегу иначе как у нас ловят поджигателей и прочих не адекватов которые в телеге пишут всякую хрень, а потом плачут на камеру - простите больше не буду. Теперь будут читать и другие с...
Telegram будет выдавать силовикам IP-адреса и номера телефонов нарушителей
Лев корл
01:37
Блин так и не попробовал подолбать хомяка... наверное мне повезло😂😂😂
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
FelsheR-Vzvz
01:32
Губы то хоть у тебя теплые, без ботокса? С холодными сразу зрада, ваши же прикопают. Есть на 404 еще местечко? Ты о будущем подумал - купил место на кладбище или тебе так дадут?
Intel может отменить процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК
FelsheR-Vzvz
01:20
Зачем по себе судить? Сделают десяток другой смут и научатся, у России на это есть время, деньги и ресурсы. Про своровать - это на 404, у нас в РФ раньше воровать надо было. Сейчас строго, особенно...
Путин поручил выделить бюджетные средства на поддержку отечественных разработчиков видеоигр
Несбыточная Мечта Шешенбека
01:18
стоп снято! 95й квартал)))
Intel может отменить процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК
lewile
01:18
А как же его понты в России с "ключами"??? А каким образом они узнают о "нарушении правил", если как Паша утверждал они не имеют доступа к сообщениям? Всё очень-очень зашифровано, ну-ну...
Павел Дуров: Telegram будут раскрывать данные о пользователях по запросу властей
Несбыточная Мечта Шешенбека
01:17
тебе виднее чем ты будешь РФ побеждать, хоть своими губами, хоть своей дупой
Intel может отменить процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК
Станислав Богданов
01:17
Какие мы грозные. Видимо, на диване тактическую подготовку ты давно начал?
Intel может отменить процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК
Несбыточная Мечта Шешенбека
01:14
Ты че своим ртом против РФ имеешь? Иди на фронт и попробуй остановить Россию там, "оптимист".
Intel может отменить процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК
Станислав Богданов
01:12
Ну что ж, если кто то тренировался побеждать только губами, то теперь ясно, откуда такой оптимизм.
Intel может отменить процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем