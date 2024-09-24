По имеющимся данным, это может быть локализованная версия китайского автомобиля Tiggo 8L

Российский офис компании Chery представил фотографию интерьера своего нового кроссовера, который, получив название Tiggo 9, станет флагманом внедорожной линейки бренда в России. Также были озвучены некоторые особенности оборудования ожидаемой новинки. На первой фотографии можно заметить модель, известную на внутреннем рынке Китая как Tiggo 8L.

Китайский Tiggo 8L и российский Tiggo 9 имеют общие черты, такие как форма передней панели с двумя отдельными прямоугольными экранами, структура и содержимое центральной консоли, а также дизайн руля и сидений. Согласно официальной информации, Chery Tiggo 9 будет оснащен медиа-системой с экранами размером 10,3 и 15,6 дюйма, креслами с электрическими регулировками, функцией памяти и массажа, а также отделкой из перфорированной кожи и деревянными вставками. Судя по опубликованным данным, в России новый флагман будет доступен исключительно в семиместном варианте.

Технические характеристики российской версии внедорожника пока не раскрыты. Известно, что китайский Tiggo 8L на 70 миллиметров длиннее текущего Tiggo 8 Pro Max, он построен на одной платформе с Exeed RX и оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 254 лошадиных сил, предлагая как передний, так и полный привод.

На данный момент в российском офисе Chery не сообщают, когда начнется продажа нового внедорожника. Тем не менее, учитывая, что информацию о модели уже начали раскрывать, вполне возможно, что она появится на рынке еще до конца года.