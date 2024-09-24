Российский офис компании Chery представил фотографию интерьера своего нового кроссовера, который, получив название Tiggo 9, станет флагманом внедорожной линейки бренда в России. Также были озвучены некоторые особенности оборудования ожидаемой новинки. На первой фотографии можно заметить модель, известную на внутреннем рынке Китая как Tiggo 8L.
Китайский Tiggo 8L и российский Tiggo 9 имеют общие черты, такие как форма передней панели с двумя отдельными прямоугольными экранами, структура и содержимое центральной консоли, а также дизайн руля и сидений. Согласно официальной информации, Chery Tiggo 9 будет оснащен медиа-системой с экранами размером 10,3 и 15,6 дюйма, креслами с электрическими регулировками, функцией памяти и массажа, а также отделкой из перфорированной кожи и деревянными вставками. Судя по опубликованным данным, в России новый флагман будет доступен исключительно в семиместном варианте.
Технические характеристики российской версии внедорожника пока не раскрыты. Известно, что китайский Tiggo 8L на 70 миллиметров длиннее текущего Tiggo 8 Pro Max, он построен на одной платформе с Exeed RX и оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 254 лошадиных сил, предлагая как передний, так и полный привод.
На данный момент в российском офисе Chery не сообщают, когда начнется продажа нового внедорожника. Тем не менее, учитывая, что информацию о модели уже начали раскрывать, вполне возможно, что она появится на рынке еще до конца года.