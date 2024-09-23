Анонс игры может пройти на ближайших игровых мероприятиях

Согласно данным известного источника, анонс Resident Evil 9 может состояться в ближайшее время, а релиз игры запланирован на вторую половину следующего года. В течение 2024 года уже ходили различные слухи, касающиеся ключевых персонажей и главного героя, которые время от времени появлялись в медиа. Существовала информация о том, что анонс Resident Evil 9 должен был пройти этим летом, однако, планы изменились в последний момент.

Авторитетный инсайдер Lunatic Ignus сообщил в своем Discord-канале, что тизер для новой игры по франшизе может быть представлен в ближайшие недели или месяцы. Хотя это не кажется значительным событием, и слух весьма неопределенный, Ignus также отметил, что игру стоит ожидать во второй половине 2025 года. Это заявление появилось после предыдущего слуха, в котором говорилось о переносе релиза Resident Evil 9 на конец 2025 года, что подогревает интерес поклонников серии.

В ближайшие месяцы запланировано несколько значительных мероприятий, которые могут стать местом анонса Resident Evil 9. По информации из слухов, PlayStation State of Play пройдет 24 сентября, а 26 сентября состоится Tokyo Game Show 2024. Также 12 декабря намечены Game Awards, на которых часто объявляют о крупных релизах.

Временные рамки для анонса соответствуют прежним стратегиям компании Capcom, так как они обычно анонсируют свои игры за год до их выхода. Инсайдер не предоставил никаких деталей о том, где и когда будет представлен Resident Evil 9, поэтому это пока остается под вопросом. Тем не менее, Tokyo Game Show 2024 и The Game Awards являются наиболее вероятными площадками, поскольку Capcom будет участвовать в Tokyo Game Show в этом году.