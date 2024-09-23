Новинка обходит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 примерно на 40% и на 86% Apple A18 Pro

MediaTek готовится представить свою наиболее амбициозную SoC Dimensity 9400 в начале октября. Этот свежий флагманский процессор компании намерен соперничать с грядущим Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Накануне анонса, MediaTek Dimensity 9400 обошел Apple A18 Pro в тестах графического процессора.

Накануне Digital Chat Station опубликовал результаты бенчмарка Vulkan GFX Aztec 1440p для Dimensity 9400. В этом испытании новый чипсет продемонстрировал производительность в 134 кадров в секунду, что на 86% выше, чем 72 кадра в секунду у Apple A18 Pro. Источнике упомянули, что графический процессор предыдущего поколения Dimensity 9300 уже был очень конкурентоспособным, но чип Dimensity 9400 выведет его возможности на качественно новый уровень. Кроме Apple, MediaTek Dimensity 9400 также смогла опередить Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в аналогичных испытаниях, где последний показал производительность в 95 кадров в секунду.

Для понимания, тест Aztec является частью набора GFXBench, предназначенного для воспроизведения высококачественной 3D-игровой среды. Указание 1440p разрешения говорит о том, что тест проводился при разрешении QHD. Тест GFX Aztec показывает, что MediaTek Dimensity 9400 оснащен графическим процессором Immortalis-G925 от ARM. ARM заявляет, что это самый эффективный графический процессор на сегодняшний день. По сравнению с предыдущей моделью Immortalis-G720, G925 демонстрирует на 37% более высокую производительность в графических задачах.

Также Immortalis-G925 улучшает трассировку лучей на 52% при работе со сложными объектами. Производительность в области искусственного интеллекта и машинного обучения выросла на 34%, и данный графический процессор способен снизить энергопотребление на 30%. Таким образом, SoC MediaTek Dimensity 9400 обещает стать достаточно мощным чипом, но больше информации станет доступно в следующем месяце, когда новый флагманский чипсет будет официально представлен.