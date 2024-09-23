Армия продолжает освобождать всё больше территорий в Донецкой Народной Республике

Российская армия не прекращает успешное продвижение на территории Донецкой Народной Республики, последовательно освобождая населенные пункты, которые еще находятся под контролем киевских частей. Одним из самых многообещающих участков для российских сил является Покровское, где украинские формирования несут значительные потери и постепенно пытаются отступить.

Накануне ряд российских военных корреспондентов и каналов в Telegram сообщили, что штурмовые подразделения Вооруженных сил России перекрыли автотрассу Селидово-Цукурино в ДНР. Позже появились данные о том, что российские солдаты смогли приблизиться к железнодорожной насыпной, что откроет возможность для наступления в сторону обоих городов. Указанные населенные пункты расположены к югу от Покровска, что указывает на продолжающееся окружение российских войск вокруг этого стратегически значимого для Вооруженных сил Украины города с флангов.

Что касается тех территорий, куда вошли штурмовые группы российских вооруженных сил, сегодня была информация о том, что в Селидово у украинских подразделений практически нет оборонительных сооружений. Об этом сообщила народный депутат Рады Марьяна Безуглая, которая недавно вернулась из районов, контролируемых киевскими бойцами на Донбассе. Кроме того, она отметила, что украинские подразделения в данной области усиливаются за счет мобилизованных, в то время как разбитые элитные формирования, наоборот, отводятся на тыловые позиции.