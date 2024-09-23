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Zelikman
Процессор Intel Core Ultra 9 285K обошел Core i9-14900KS на 22% в тесте V-Ray
Однако, данная модель уступает на 10% решению Ryzen 9 9950X от AMD

  В сети уже появилось несколько утечек информации о производительности процессора Intel Core Ultra 9 285K, который станет флагманом линейки Arrow Lake и выйдет в следующем месяце. Этот процессор обещает быть значительным улучшением по сравнению с моделью 14900K, а его цена, сопоставимая с предшественником, в сочетании с меньшим энергопотреблением, выглядит привлекательно для тех, кто планирует апгрейд своего ПК.

  Intel Core Ultra 9 285K займёт топовую позицию в серии настольных процессоров Core Ultra 200 "Arrow Lake". В его состав входят 8 P-ядер, построенных на архитектуре Lion Cove, и 16 E-ядер по архитектуре Skymont. Этот чип обеспечит 24 потока, а также предложит 36 МБ кэша L3 и 40 МБ кэша L2, что составляет 76 МБ общего кэша. Базовая частота составит 3,7 ГГц для P-ядер и 3,2 ГГц для E-ядер, а максимальные тактовые частоты достигнут 5,7 ГГц и 4,6 ГГц соответственно. Процессор будет работать при TDP 125 Вт и обеспечит MTP на уровне 250 Вт.

  Процессор Intel Core Ultra 9 285K "Arrow Lake" недавно прошел тестирование в V-Ray, программе для 3D-рендеринга, и продемонстрировал впечатляющий результат в 44 883 баллов. Для сравнения, Core i9-14900KS получил 36 924, а Core i9-14900K — 35 558. Это демонстрирует прирост производительности на 22% по сравнению с 14900KS и 26% по отношению к 14900K, что является значительным достижением в многопоточных тестах, учитывая, что Arrow Lake имеет 24 потока, в то время как процессоры 14-го поколения обладают 32 потоками.

  Что касается AMD, Ryzen 9 9950X оказался примерно на 10% быстрее, что обусловлено более высокой эффективностью архитектуры Zen 5 в этом тестировании. Intel Core Ultra 9 285K превосходит Ryzen 9 9900X с аналогичным количеством потоков и обходит Ryzen 9 7950X на приблизительно 12%. 

  Эти улучшения в производительности — ключевой момент, и если подобный рост подтвердится в других многопоточных испытаниях, то процессоры Arrow Lake, такие как Intel Core Ultra 9 285K, будут выглядеть весьма привлекательно. Ожидаем подробностей в следующем месяце, когда планируется запуск 24 октября.

#amd #intel #технологии #процессоры #ryzen 9 9950x #core i9-14900ks #core ultra 9 285k
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