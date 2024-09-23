Компания подала патент на приёмник с динамическим подвесом, который можно будет регулировать по высоте.

Компания Hyundai подала патент на инновационную технологию беспроводной зарядки электромобилей, которая может быть интегрирована под дорожным покрытием. Как сообщает CarBuzz, данная система призвана устранить одну из основных проблем этой технологии — влияние неровностей дороги на эффективность передачи энергии.

По словам представителей Hyundai, для достижения наилучших результатов беспроводной зарядки во время движения важно, чтобы расстояние между передающей катушкой, расположенной под асфальтом, и приемником на электромобиле оставалось постоянным. Тем не менее, особенности дорожного покрытия, такие как различные неровности и выбоины, мешают этому условию. В результате, может происходить потеря связи между элементами системы, что влияет на эффективность зарядки.

Для того чтобы избежать возможных проблем, Hyundai предлагает установить приёмник на динамическом подвесе, который будет способен регулировать его высоту относительно дорожного покрытия. Инженеры также предполагают сделать работу подвеса предсказательной, интегрировав его с датчиками, следящими за состоянием дороги, расположенными в передней части автомобиля. Система электроники сможет заранее корректировать высоту размещения приёмника, основываясь на данных, получаемых от сканера.

Отдельный аспект патента касается улучшения навигационных систем, которые, как ожидает Hyundai, смогут предлагать водителям маршруты, оптимальные для зарядки автомобиля на участках с беспроводной подачей энергии.