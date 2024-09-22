Данное устройство получило графический процессор AMD Radeon RX 7800M и оценено в 899 долларов

В последние месяцы на рынке наблюдается рост популярности внешних графических процессоров, особенно с учетом увеличения числа компактных устройств, страдающих от нехватки графической мощности. Можно без сомнений утверждать, что OneXPlayer занимает лидирующие позиции в сегменте eGPU, а первая версия их OneXGPU была весьма впечатляющим продуктом.

Теперь производитель анонсировал модель следующего поколения, которая оснащена усовершенствованным графическим процессором AMD Radeon RX 7800M на базе чипа Navi 32. В новую док-станцию eGPU интегрированы не только улучшения производительности, но и дополнительные возможности подключения.

Если рассмотреть детали Radeon RX 7800M, то этот GPU имеет 60 вычислительных блоков, что соответствует 3840 потоковым процессорам и включает 28,1 миллиарда транзисторов. TDP графического процессора AMD Radeon RX 7800M составляет 180 Вт, а объём видеопамяти достигает 12 ГБ. По сравнению с оригинальным OneXGPU на базе AMD Radeon RX 7600M XT, это означает значительное увеличение как в вычислительных блоках, так и в объёме VRAM, обеспечивая заметный прирост производительности.

Согласно информации, предоставленной компанией, подключение док-станции OneXGPU 2 к портативной игровой консоли OneXPlayer X1 обеспечивает значительное увеличение частоты кадров в диапазоне от 200 до 500%. Док-станция OneXGPU 2 предлагается с разнообразием портов, включая OCulink с подключением на 64 Гбит/с, а также интерфейсы USB 4.0, HDMI и DP, что позволяет без труда подключать внешние дисплеи.

Для повышения функциональности eGPU-док-станции, компания внедрила специальный интерфейс M.2 2280 SSD с магнитной крышкой, позволяющий пользователям быстро менять накопители. Внешний вид устройства также стал более привлекательным благодаря RGB-подсветке по периметру, придающей ему уникальный стиль. OneXPlayer анонсировала, что док-станция eGPU появится 26 сентября и раскрыла возможную цену — 899 долларов.