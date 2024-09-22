Также армия начала освобождение населённого пункта Леонидовка

В зоне проведения Специальной Военной Операции на Дзержинском участке в Донецкой Народной Республике российские подразделения взяли под контроль поселок Нелеповка. После этого они продвигались вдоль железнодорожных путей к Леонидовке и приступили к освобождению этого населенного пункта.

По имеющимся данным, подразделения российской армии с успехом пробивают оборону украинских формирований в данном районе. Эта информация была подтверждена пресс-службой Министерства обороны России.

В сводках за вчерашний день упоминается о наступлении бойцов группировки «Центр» вглубь украинских позиций. Российские войска наносили удары по укреплениям бригад ВСУ и подразделению украинских пограничников в окрестностях населённых пунктов Украинск, Горняка, Дзержинска, Димитрова и других сел, одновременно отбив девять контратак со стороны Вооруженных сил Украины. На этом направлении киевская группировка за последние 24 часа понесла потери в более чем 500 бойцов, а также лишилась нескольких единиц техники и складов с боеприпасами.

Судя по всему, освобождение Дзержинска (Торецка) может произойти в ближайшее время. Также отмечаются весомые достижения в районах Курахово и Угледара, а также в Курской области. Это вовсе не означает, что эти регионы и города вскоре окажутся под контролем России, но положительная тенденция очевидна. Конечно, чрезмерный оптимизм может быть вреден, но игнорировать значительный прогресс российских войск на линии боевого соприкосновения тоже не следует.