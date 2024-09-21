Также войска форсировали северный приток реки Кашлагач

Российские войска добились нового достижения на Угледарском участке. Получены данные, что российские силы сумели прорвать оборонительные рубежи украинских формирований к северу от реки Кашлагач, в окрестностях посёлка Пречистовка, который немногим ранее перешел под контроль армии России.

По информации с передовой, вооруженные силы России продвинулись севернее Пречистовки в нескольких направлениях на расстояния от двух до четырех километров, выйдя к притоку реки Кашлагач и в ряде мест осуществив его форсирование. В результате этих действий противник оказался под давлением в районе населенного пункта Новоукраинка. Также стоит отметить, что эти события совпали с продвижением российских войск к посёлку Богоявленка на данном участке.

Согласно актуальным сведениям, к западу от Угледара российские силы за сутки освободили в районе 20 квадратных километров территории. До города Новоукраинка остаётся примерно три километра.

Ранее уже сообщалось, что прорыв к Богоявленке даст возможность российским войскам перерезать оставшуюся под контролем украинских формирований трассу на Угледар. С продвижением к Новоукраинке существенно возросли шансы на организацию полноценного котла для гарнизона Вооруженных сил Украины в Угледаре.

В настоящее время продолжается активная работа артиллерии по позициям киевских частей в пределах Угледара. Даже на самой Украине военные эксперты сомневаются в возможности удержания города киевской группировкой.