Вероятно, позже модель Jetta VA7 появится и на российском рынке, как это было с другими продуктами бренда

Марка Jetta, входящая в состав концерна Volkswagen Group в Китае, расширит свою модельную линейку новым седаном, напоминающим Volkswagen Sagitar. На сайте AutoHome появились первые фотографии этой четырёрдверной модели, на которых четко виден логотип на радиаторной решетке и индекс VA7 на крышке багажника. В настоящее время единственным седаном под брендом Jetta является модель с обозначением VA3.

Согласно информации, фотографии сделаны на территории одного из заводов Volkswagen в Китае, где можно увидеть вывеску цеха окраски с указанием местоположения — Чэнду, где располагается завод FAW-VW. По форме света и очертаниям кузова, новую Jetta VA7 можно сравнить с другим седаном VW, который реализуется под основным брендом и называется Sagitar. Эта модель является близким родственником той, что на международных рынках известна как Volkswagen Jetta.





VA7, по сути, лишь отличается от модели донора радиаторной решёткой, дизайном переднего бампера и набором эмблем. Информация о том, какие двигатели будут доступны у этой новинки, пока не раскрыта — на крышке багажника отсутствуют привычные обозначения. VW Sagitar оснащается двумя турбомоторами объёмом 1,2 и 1,5 литра, которые развивают мощность в 115 и 160 лошадиных сил соответственно.

Издание также отмечает, что некоторое время назад стали известны планы Jetta по расширению модельного ряда, однако седан с индексом VA7 в этих планах не упоминался. Бренд намерен до 2026 года представить несколько новых кроссоверов, включая электрическую модель, а также четырёхдверный VA5, который по своему индексу предположительно займёт промежуточное положение между VA3 и VA7.

Недавно Jetta вышла на российский рынок и предлагает те же модели, что и в Китае: седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7. Цены начинаются от 1 928 000 рублей.