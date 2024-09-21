Также сообщается о поражении целей в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кривоградской, Полтавской, Черкасской областях

В ночь с 20 на 21 сентября российские военные осуществили новые атаки на объекты, расположенные в тыловых зонах, контролируемых украинскими формированиями. Указано, что для уничтожения целей применялись, среди прочего, ракетные системы типа «воздух-земля».

В Вознесенске, что находится в Николаевской области, прогремело сразу несколько мощных взрывов. По последним сведениям, под удар попали цели на военном аэродроме. Также произошло множество взрывов в Харькове и его области. Удар был нанесён, в том числе, по местам скопления военнослужащих украинских вооружённых сил, а также по объектам, где проводились работы по восстановлению и обслуживанию бронированной техники.

Ракетный удар пришёлся и на Днепропетровский университет внутренних дел, на базе которого происходила подготовка, бойцов ВСУ. В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, произошло несколько авиаударов. В частности, удары были нанесены по техническому центру. Кроме того, зафиксированы прилёты в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В Полтавской области на аэродроме Миргорода украинские военные утратили свою авиацию после предыдущих атак. Данный аэродром находился в процессе восстановления.

На момент написания материала в некоторых регионах, находящихся под контролем киевских властей, продолжает действовать воздушная тревога.