Подразделения постепенно приближаются к самому городу Суджа, не давая украинским формированиям времени на перегруппировку

Поступают новости о том, что российская армия успешно продолжают наступление в Суджанском районе Курской области и достигли населенного пункта Михайловка. Этот посёлок расположен всего в 3,5 километра по прямой линии от объездной дороги Суджи, к северо-западу от районного центра.

Стоит напомнить, что накануне российские силы (после освобождения Дарьино и Николаево-Дарьино) приблизились к селу Свердликово, которое находится на трассе Суджа-Коренево-Рыльск. Оно также расположено к северо-западу от того же районного центра. Таким образом, Вооруженные силы России систематически усиливают давление на части ВСУ в районе Суджи, атакуя с нескольких направлений.

В Глушковском районе продолжаются боевые действия, где украинские формирования несколько дней назад прорвал границу в районе Нового Пути и предпринял штурм поселка Весёлое. После успешных атак по силам ВСУ, включая авиаудары с использованием ФАБов, украинские военные попытались отступить в Сумскую область для перегруппировки, оставив несколько своих отрядов на захваченных позициях. Однако, российские войска свели эту попытку на нет.

Так, бойцы подразделений воздушно-десантных войск, применяя дроны и артиллерию, уничтожили технику украинских формирований, пытавшуюся покинуть район. Параллельно небольшие группы ВСУ к югу от Весёлого оказались отрезаны друг от друга, и их ликвидация продолжается. Переброска резервов на этот участок линии соприкосновения пока не принесли успеха командованию ВСУ. Основной причиной этого стало создание российскими войсками «огневого мешка», куда регулярно попадают многочисленные ФАБы.