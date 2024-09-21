В Госдуме отказались пропускать даже скорректированный вариант данной инициативы.

В первом чтении Госдума отклонила законопроект, касающийся изменения правил тонировки передних боковых стекол автомобилей. Этот документ был представлен ещё в мае, однако ранее концепция уже столкнулась с несколькими негативными отзывами. Похоже, что позиция депутатов с тех пор не претерпела изменений.

В последней редакции предложение о разрешении легкой тонировки было представлено как ослабление требований к светопропускаемости до 50% от действующих норм. Таким образом, инициаторы инициативы обосновали, что автомобилистов следует начинать штрафовать за использование пленки на стеклах, если светопропускаемость составит менее 35%.

В качестве основного аргумента депутаты упоминали необходимость повышения безопасности на дорогах: предполагается, что водителю будет комфортнее в жаркую погоду, а риск ослепления будет ниже. Это должно способствовать более внимательному контролю за дорожной ситуацией.

В середине июня комитет нижней палаты парламента обнародовал отрицательное заключение на предложенный законопроект. Основные доводы сводились к тому, что ухудшение обзорности может повысить риски, связанные с безопасностью на дорогах, согласно мнению авторов заключения. Очевидно, именно это объяснение стало причиной отказа в принятии инициативы.

Весной этого года депутаты выдвинули предложение о существенном снижении требований к светопропускаемости передних боковых стёкол, предложив уменьшить показатель с 70% до 50%. Однако и эта инициатива не была одобрена, а отказ обосновали несовместимостью с нормами технического регламента Таможенного союза.