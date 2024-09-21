Представители компании заявили, что не собираются конкурировать с Nvidia

Китайская технологическая компания ByteDance опровергла слухи о создании собственных полупроводниковых решений, подчеркнув, что у нее нет намерений заменять продукцию NVIDIA.

Стоит напомнить, ранее сообщалось, что ByteDance ведет переговоры с тайваньским производителем полупроводников TSMC о разработке двух собственных ИИ-чипов с использованием 5-нм технологий. Поговаривали, что этот шаг был направлен на уменьшение зависимости компании от чипов NVIDIA, ведь в этом году ByteDance приобрела объекты ИИ от «Зелёного гиганта» на сумму примерно 2 миллиарда долларов.

В новом отчёте SCMP сообщается, что ByteDance опровергла информацию о разработке собственных чипов искусственного интеллекта и подтвердила, что в ближайшем будущем не намерена конкурировать с NVIDIA. Согласно отчету, компания продолжит свои усилия в полупроводниковом секторе, находясь на раннем этапе, с акцентом на оптимизацию затрат в таких областях, как рекомендации, реклама и другие бизнес-операции.

Для компании, такой как ByteDance, разумно переходить на решения в области ИИ, которые окажутся жизнеспособными не только из-за их потенциала, но и доступности. Все ведущие технологические корпорации — Google, Amazon и Microsoft — стремятся создать собственные линейки ИИ-чипов по той причине, что время ожидания от NVIDIA становится чересчур большим на фоне высоких рыночных запросов. Таким образом, для сохранения конкурентоспособности целесообразно иметь собственные производственные возможности для ИИ-чипов.