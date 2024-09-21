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Zelikman
Samsung работает над новыми размерами своих устройств Galaxy Ring
По информации инсайдера, готовятся кольца с размерами 14 и 15

  Компания подтвердила разработку Galaxy Ring в начале текущего года, и многие пользователи с нетерпением ждали его выхода. Устройство предлагается в нескольких размерах, однако, их недостаточно, чтобы идеально соответствовать каждому пальцу. По всей видимости, вскоре Galaxy Ring будет выпущен в дополнительных размерах.

  В настоящее время доступны смарт-кольца от Samsung в 9 размерах: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Все они обладают одинаковыми функциями и дизайном, различаются лишь в соответствии с размерами пальцев. Тем не менее, для тех, кто желал более крупных размеров, есть хорошие новости. Согласно информации от инсайдера Макса Джамбора, скоро Galaxy Ring станет доступен в размерах 14 и 15.

  Хотя все размеры устройства включают схожие компоненты, более крупные версии 12 и 13 оснащены большими батареями. Возможно, такая же тенденция будет наблюдаться и в новых размерах Galaxy Ring. В недавних новостях сообщается, что компания Samsung расширяет доступность своего Galaxy Ring на новых рынках Латинской Америки. В частности, жители Мексики и Бразилии вскоре смогут испытать первое смарт-кольцо от данного бренда. В Мексике уже стартовала предварительная регистрация, и участникам предлагается купон на скидку в размере 51 доллар.

  Устройство способно отслеживать качество сна, сердечный ритм, уровень стресса и выполнять некоторые другие функции. Кроме того, для использования всех доступных опций не требуется подписка.

#samsung #технологии #galaxy ring #кольцо
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