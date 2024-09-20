Самый большой прирост ёмкости батареи оказался у версии Pro — 9,4%

Серия iPhone 16 была официально представлена в начале месяца, однако, как это часто бывает, Apple не озвучила емкость аккумуляторов для новых моделей. Пришлось немного подождать, чтобы получить эту информацию.

На этот раз все четыре смартфона имеют увеличенные батареи. Наибольшее увеличение получило устройство iPhone 16 Pro — 9,4%. Остальные три модели обзавелись батареями, которые на 6% больше, чем у предшественников.

iPhone 16 теперь оснащён аккумулятором на 3561 мАч, в отличие от предыдущей версии с 3349 мАч. Модель iPhone 16 Plus имеет батарею на 4674 мАч, в то время как у её предшественника она составляла 4383 мАч. Более компактная версия Pro теперь располагает аккумулятором на 3582 мАч, вместо 3274 мАч. Наконец, iPhone 16 Pro Max получил батарею на 4685 мАч, в то время как его предшественник имел 4441 мАч.

Процессоры Apple A18 и Apple A18 Pro отличаются повышенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущими версиями, что является весьма приятным моментом. Судя по предварительным данным, это действительно выглядит как удачное решение.

Новые смартфоны оснащены более мощными аккумуляторами и поддерживают быструю проводную зарядку — 38 Вт и 25-Вт беспроводную. Однако, стоит отметить, что быстрая беспроводная зарядка доступна только для MagSafe, а скорости зарядки по стандартам Qi2 и Qi остаются без изменений.

Модели iPhone 16 Pro теперь имеют более крупные экраны и более узкие рамки по сравнению с обычными моделями. Меньший вариант Pro теперь оснащён такой же камерной системой, что и его более крупный аналог, в отличие от предыдущего года.