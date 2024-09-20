У автомобилей наблюдается проблема с попаданием воды внутрь дверей, что вызывает несанкционированное открытие

Производство электрокроссовера ID.4 на заводе Volkswagen в Соединённых Штатах Америки будет временно приостановлено с 23 сентября. Главная причина такого решения — проблемы с открывающимися во время движения дверьми. В компании пока не нашли решение для этой проблемы. Срок приостановки производства неизвестен, однако стало известно, что около 200 работников предприятия будут отправлены в вынужденный отпуск.

Согласно имеющейся информации, уплотнители дверных ручек Volkswagen ID.4 могут не справляться с попаданием воды, что приводит к ее поступлению на электронные компоненты. Это, в свою очередь, вызывает ошибочные команды на разблокировку дверных замков. Volkswagen осведомлены об этом дефекте с весны прошлого года. За это время была инициирована три сервисные кампании — последняя из которых стартовала в начале осени и затрагивает более 98 тысяч автомобилей, включая те, которые уже входили в предыдущие отзывы.

Выпуск электрокроссовера будет приостановлен до тех пор, пока не будет найдено решение для устранения возникшей неисправности. Работникам будет выплачено примерно 80% от их обычных окладов. Также в Volkswagen сообщили о разработке механизмов поддержки дилеров на период отсутствия поставок автомобилей.

Недавно появились сведения о намерениях Volkswagen на неопределённый срок остановить или полностью закрыть ряд своих заводов в Европе и Китае. Главной причиной этого решения является избыток продукции на фоне продолжающегося снижения спроса. Модель VW ID.4 также теряет свои позиции на рынке США. По данным второго квартала, было продано лишь 5690 автомобилей, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это уже второй квартал подряд, когда наблюдается снижение объемов продаж в годовом исчислении.