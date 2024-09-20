Военный объект в Львовской области был поражен дронов-камикадзе Герань-2 минувшей ночью

Согласно источникам из Украины, во время ночной атаки российские вооруженные силы поразили один из объектов военной инфраструктуры в пригородах Львова. В частности, сообщается о возникшем пожаре, вызванном падением обломков дронов-камикадзе «Герань-2» на здание, которое использовалось для размещения украинских военнослужащих.

Кроме того, в прошедшую ночь сильные взрывы были зафиксированы в таких областях, как Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Житомирская, Николаевская, Харьковская, Ивано-Франковская и Черкасская.

В результате комбинированного удара по тылам украинских сил в городе Канев, а также в Виннице, Харькове и Полтаве, были уничтожены склады горюче-смазочных материалов, оружия, а также пункты дислокации украинских формирований. В Ивано-Франковской области были уничтожены склад с топливом и военное сооружение, а в Днепропетровской области атакована установка противовоздушной обороны. В целом, на территориях, контролируемых Киевом, зафиксировано как минимум 25 взрывов.

Удары по удалённым тылам частей ВСУ значительно снижают их военные возможности. Возобновление атак на объекты в самых отдалённых районах, таких как Львов, может указывать на истощение украинской противовоздушной обороны, неспособной эффективно реагировать на беспилотники российской армии. Последние в свою очередь могут достичь любой точки Украины.

Поскольку украинские власти рассматривают западные регионы как наиболее защищённые, ВСУ часто организуют там хранилища для оружия и боеприпасов, получаемых из стран Североатлантического Альянса.