На автомобилях обнаружена низкая степень влагозащиты одного из датчиков, расположенных на колесах

Mercedes-Benz объявил о запуске обширной кампании по отзыву автомобилей в Китае. Под ее действие попадают 523 094 машины, у которых может возникнуть проблема с ABS и ESP, сообщает портал IT Home.

Основную долю среди отзываемых моделей составляют кроссоверы Mercedes-Benz GLA. В число отзываемых попадают 281 233 автомобиля, произведенных на китайском заводе концерна с 13 марта 2014 года по 12 октября 2019 года.

Кроме того, будет отозвано 241 861 импортированный автомобиль. Это количество включает модели классов A, B, CLA и GLA, которые были собраны с 30 августа 2011 года по 3 апреля 2019 года.

На автомобилях обнаружена низкая степень влагозащиты одного из датчиков, расположенных на колесах. Со временем вода, попадая внутрь, приводит к его неисправности, что вызывает отключение таких систем, как ABS и ESP. Дилерам поручено провести проверку датчиков. Если номер детали принадлежит к признанной бракованной партии, она будет заменена за счет производителя.

Компания старается решить данную проблему в максимально короткие сроки, так как очень дорожит своей репутацией на фоне нарастающей конкуренции со стороны китайских брендов.