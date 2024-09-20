Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285HX будет иметь 24 ядра и максимальную тактовую частоту в 5,5 ГГц

В сеть утекли сведения о характеристиках нового поколения процессоров Intel Arrow Lake-HX, ориентированных на энтузиастов. В их число войдёт флагманский чип Core Ultra 9 285HX, обладающий 24 ядрами.

Недавние данные, предоставленные @jaykihn0, позволяют понять какими будут линейки ноутбуков Intel для энтузиастов следующего поколения HX. В этой линейке будет представлено как минимум шесть чипов Core Ultra 200, все они основаны на архитектуре Arrow Lake-HX и используют тот же кристалл, что и настольные версии.

Шесть моделей процессоров Intel Arrow Lake-HX включают Core Ultra 9 285HX, Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 7 265HX, Core Ultra 7 255HX, Core Ultra 5 245HX и Core Ultra 5 235HX. Каждый процессор будет представлять собой как минимум две версии, которые будут отличаться главным образом по тактовым частотам.

Intel Core Ultra 9 285HX станет основным камнем с 8 P-ядрами на архитектуре Lion Cove и 16 E-ядрами на базе Skymont, что в итоге обеспечит 24 ядра и 24 потока. Базовая тактовая частота составит 2,8 ГГц для P-ядр и 2,1 ГГц для E-ядр, в то время как предельная частота Boost достигнет 5,5 ГГц для P-ядр и 4,6 ГГц для E-ядр. Максимальная частота для всех P-ядр составит 5,2 ГГц, а также процессор получит интегрированное графическое ядро с тактовой частотой 2,0 ГГц. В модели Core Ultra 9 275HX разница заключается лишь в том, что тактовая частота Boost для P-ядр на 100 МГц ниже.

Intel Core Ultra 7 265HX включает 8 ядер P и 12 ядер E, всего предоставляя 20 ядер и 20 потоков. Базовая тактовая частота составляет 2,6 ГГц для ядер P и 2,3 ГГц для ядер E. В то же время, максимальные тактовые частоты могут достигать 5,3 ГГц для P-ядр и 4,6 ГГц для E-ядр. При этом максимальная частота в Boost для всех ядер P оценивается в 5,1 ГГц. Модель Core Ultra 7 255HX будет иметь пониженные на 100 МГц тактовые частоты Boost как для P-ядр, так и для E-ядр.

В свою очередь, Intel Core Ultra 5 245HX предложит 6 P-ядр и 8 E-ядр, что в сумме даст 14 ядер и 14 потоков. Базовая частота составит 3,1 ГГц для P-ядр и 2,6 ГГц для E-ядр, тогда как максимальная частота Boost будет равна 5,1 ГГц для P-ядр и 4,50 ГГц для E-ядр. Максимальная частота Boost для всех ядер равна 5,0 ГГц. Модель Core Ultra 5 235HX сохранит ту же конфигурацию, но уменьшит базовую частоту P-ядр до 2,9 ГГц.