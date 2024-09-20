Сообщается что в линейку войдут 16-ядерные чипы с TDP до 130 Вт

Согласно имеющимся сведениям, новое поколение гибридных процессоров AMD Strix Halo войдет в серию Ryzen AI Max, предлагая до 16 ядер для центрального процессора и 40 ядер для графического процессора, а также ряд других улучшений.

APU Strix Halo от AMD станут прорывной платформой для ищущих высокую производительность как в области ЦП, так и графики. Эти чиплетные APU будут первыми в своем роде, максимально используя достижения предыдущих моделей.

Ryzen AI 300 Strix от AMD останется базовым предложением, в то время как модели Ryzen AI Max 300 войдут в линейку Strix Halo. Неясно, планирует ли AMD выпускать вариант Ultra, но предполагается, что SKU будут дополнительно разделены на модели Max и Max+.

При анализе SKU можно отметить, что линейка AMD Ryzen AI Max Strix Halo будет включать в себя флагманский Ryzen AI Max+ 395, который будет оборудован 16 ядрами на базе архитектуры Zen 5 и 40 вычислительными блоками, основанными на графической архитектуре RDNA 3.5. Этот процессор окажется самым мощным в своем классе, обладая TDP до 130 Вт, как указывали предыдущие утечки. Также чип будет поддерживать четырехканальную память LPDDR5X.

В дополнение, серия Ryzen AI Max включает два других SKU: Ryzen AI Max 390 с 12 ядрами CPU и 40 ядрами GPU, а также Ryzen AI Max 385, который будет представлять собой начальный уровень с 8 ядрами CPU и 32 ядрами GPU.

Еще одной примечательной характеристикой процессоров AMD Ryzen AI Max 300 Strix Halo является возможность выделения до 96 ГБ системной памяти для использования в качестве видеопамяти. Платформы Strix Halo имеют поддержку до 128 ГБ памяти.

Ожидается, что APU Strix Halo от AMD поступят на рынок в 2025 году наряду с мобильными устройствами на архитектуре Zen 5, включая Fire Range и Krackan Point. Эти новинки будут в ноутбуках, планшетах, карманных компьютерах и мини-ПК.