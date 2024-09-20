Компании из Поднебесной продолжают укреплять свои позиции на зарубежных рынках, вытесняя конкурентов

Генеральный директор компании Ford, Джим Фарли, заявил, что автопроизводители из Китая представляют для компании «существенную угрозу». По информации Motor1, он сделал это утверждение после поездки в Китай, где ему удалось провести тест-драйвы местной продукции. В ходе одной из таких поездок финансовый директор Ford, Джон Лоулер, поддержал мнение своего коллеги, подчеркнув: «Эти компании обгоняют нас».

Фарли заметил, что подобные ситуации уже возникали в прошлом, например, в восьмидесятых годах с японскими автопроизводителями и позже с корейскими Hyundai и Kia. Все они на какое-то время отвоевали у Ford долю рынка, демонстрируя более высокие технологические достижения. Американские и европейские власти, стараясь обезопасить своих автопроизводителей, ввели специальные заградительные пошлины для китайских компаний.

Компания Ford изменила свои планы по электрификации модельного ряда. В частности, в Северной Америке отменяют выпуск ранее анонсированного трёхрядного электрического внедорожника и вместо этого сосредоточат усилия на гибридных машинах.

Такой же подход будет реализован и в Европе: запланированного полного перехода к электрическим автомобилям не состоится. Вместо этого Ford намерен сосредоточиться на создании новых бензо-электрических моделей.