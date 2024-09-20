Генеральный директор компании Ford, Джим Фарли, заявил, что автопроизводители из Китая представляют для компании «существенную угрозу». По информации Motor1, он сделал это утверждение после поездки в Китай, где ему удалось провести тест-драйвы местной продукции. В ходе одной из таких поездок финансовый директор Ford, Джон Лоулер, поддержал мнение своего коллеги, подчеркнув: «Эти компании обгоняют нас».
Фарли заметил, что подобные ситуации уже возникали в прошлом, например, в восьмидесятых годах с японскими автопроизводителями и позже с корейскими Hyundai и Kia. Все они на какое-то время отвоевали у Ford долю рынка, демонстрируя более высокие технологические достижения. Американские и европейские власти, стараясь обезопасить своих автопроизводителей, ввели специальные заградительные пошлины для китайских компаний.
Компания Ford изменила свои планы по электрификации модельного ряда. В частности, в Северной Америке отменяют выпуск ранее анонсированного трёхрядного электрического внедорожника и вместо этого сосредоточат усилия на гибридных машинах.
Такой же подход будет реализован и в Европе: запланированного полного перехода к электрическим автомобилям не состоится. Вместо этого Ford намерен сосредоточиться на создании новых бензо-электрических моделей.