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Zelikman
Ночью российская авиация вновь нанесла множество ударов по объектам ВСУ
Сообщается о взрывах в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Киевской и Полтавской областях

  В ночь с 19 на 20 сентября Вооруженные силы Российской Федерации осуществили новую серию атак на цели, расположенные глубоко в тылу украинских формирований. По имеющимся данным, были использованы разнообразные системы огневого поражения, включая дроны-камикадзе с большим радиусом действия.

  На текущий момент зафиксировано не менее 25 взрывов в различных регионах Украины. Цели были поражены, в том числе, в западной части страны — в Ивано-Франковской области. Согласно некоторым источникам, речь идет о повреждении объекта для хранения топлива, а также военной инфраструктуры. В окрестностях Полтавы и Харькова произошло несколько взрывов. Там были атакованы склады ГСМ, которые использовались Вооруженными силами Украины, а также расположения войск Киева.

  Российская армия также нанесла удары в Киевской области, где была осуществлена атака на склады с боеприпасами и компонентами для военной техники, а также на объекты подготовки военнослужащих ВСУ. По последним сведениям, один из ударов был зафиксирован в городе Канев, где находится гидроэлектростанция, которая ранее также оказывалась под ударом ВКС России.

  Кроме того, пострадали военные объекты в Днепропетровской и Черкасской областях. В районе Днепропетровска была уничтожена пусковая установка системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

#сво #техника #армия #ракеты #вкс #удары
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