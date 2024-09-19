Данная модель получила 12 ГБ оперативной памяти, разрешение 2448 x 2448 на каждый глаз и чип Snapdragon XR2

Новая гарнитура, судя по всему, нацелена на геймеров, желающих получить особый опыт. Устройство основано на VIVE Focus 3, но имеет множество усовершенствований.

Внешний вид VIVE Focus Vision практически идентичен VIVE Focus 3. Оба устройства имеют некоторые общие характеристики, такие как чип Snapdragon XR2, угол обзора в 120 градусов и разрешение 2448 x 2448 на каждый глаз. Тем не менее, есть и улучшения, которые могут заинтересовать более широкую аудиторию.

«Теперь геймеры на ПК могут перенести на дом те высококачественные гарнитуры, что используются в VR-аркадах», — говорит Шен Йе, глава отдела продуктов HTC VIVE.

HTC стремится сделать свои гарнитуры Focus более заманчивыми для обычных пользователей технологий. В этом направлении компания сделала шаг с Focus 3, предложив контроллеры, похожие на Meta Quest 2. VIVE Focus Vision теперь включает камеры с цветовым проходом для смешанной реальности, что позволяет более эффективно использовать графические ресурсы для улучшенного визуального восприятия.

Новая гарнитура виртуальной реальности от HTC теперь поддерживает подключение к ПК через DisplayPort по USB-C без потери качества. В будущем обновлении максимальная частота обновления будет увеличена с 90 Гц до 120 Гц. Хотя в новом устройстве используется тот же чип, что и в VIVE Focus 3, объем оперативной памяти вырос с 8 ГБ до 12 ГБ. Также предусмотрено 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью MicroSD карт.

Основной аккумулятор гарнитуры обеспечивает около двух часов работы автономно, а дополнительная встроенная батарея добавляет еще 20 минут, что позволяет сменить аккумулятор. HTC утверждает, что новая система вентиляции VIVE Focus Vision улучшила приток воздуха на 30% по сравнению с предыдущими моделями. Все аксессуары от VIVE Focus 3 совместимы с новой гарнитурой благодаря схожей конструкции, но обновленное оголовье повысило комфорт и долговечность использования.