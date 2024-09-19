Эта 34-дюймовая модель имеет QD-OLED панель и выполнена в стиле Porsche 911

AOC представила новый игровой монитор, выполненный с чертами Porsche 911. Модель AGON PRO PD34 является результатом совместной работы AOC и Porsche, и ее внешний вид напоминает решетку радиатора легендарного автомобиля. Этот монитор не просто отсылка к спортивному автомобилю, но также он обладает отличными характеристиками экрана и функциями, ориентированными на геймеров.

AGON PRO PD34 выделяется своими тонкими рамками и высококачественными материалами. AOC применил литую подставку из анодированного алюминия, которая не только стильная, но и эргономичная. Она позволяет пользователям регулировать высоту, наклон и поворот для достижения максимального комфорта.

Монитор оборудован 34-дюймовой QD-OLED панелью с впечатляющей контрастностью 1,5 миллиона к 1, что обеспечивает насыщенные и реалистичные черные оттенки, создавая великолепное качество изображения. Он предлагает 10-битную цветовую глубину, что позволяет отображать 1,07 миллиарда оттенков для яркой и живой цветопередачи. Кроме того, устройство поддерживает широкий цветовой охват, включая 100% sRGB, 99% AdobeRGB и 99% цветовых пространств DCI-P3 уровня кино.

Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR и может достигать пиковой яркости 1000 нит в режиме HDR. Производитель также дополнительно оснастил PD34 множеством игровых функций, доступ к которым можно получить через экранное меню.

Для улучшения визуального восприятия монитор AOC AGON PRO QD-OLED обладает кривизной 1800R, что способствует погружению в игровой процесс, и предлагает разрешение 3440x1440p для максимальной детализации изображения. Он также обладает высокой скоростью отклика, достигающей 0,03 мс GtG, что значительно снижает размытие движущихся объектов и эффекты ореола. Модель PD34 поддерживает частоту обновления 240 Гц, что обеспечивает плавное отображение игры, и сертифицирована по стандарту FreeSync Premium Pro.

Что касается подключения, оно на высшем уровне благодаря современным портам HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Монитор также предоставляет широкий выбор USB-портов 3.2 для подключения различных устройств, включая порт USB-C 3.2 Gen 2 с мощностью 65 Вт для зарядки ноутбуков и других гаджетов. В отличие от обычных моделей, AGON PRO PD34 оснащен встроенными динамиками мощностью 8 Вт, которые обеспечивают качественное звучание.