По имеющимся данным, в качестве центрального процессора будет использоваться Ryzen AI 9 HX 370 от AMD

Производители компактных ПК готовятся к запуску следующего поколения устройств на основе APU AMD Ryzen AI 300 Strix. На данный момент Beelink и AOOSTAR уже презентовали свои разработки, и к ним присоединилась компания Minisforum.

Хотя бренд не делится многими деталями, они раскрыли, какой именно чип из линейки Strix будет использован в модели мини-ПК EliteMini AI370. Это устройство будет работать на мощном чипе AMD Ryzen AI 9 HX 370, что отразилось и в названии устройства. Процессор предлагает 12 ядер CPU и 16 ядер iGPU графики на основе новейших архитектур Zen 5 и RDNA 3.5. TDP данного чипа варьируется от 15 до 54 Вт. Возможности искусственного интеллекта достигают 50 TOPS для встроенного NPU и до 80 TOPS для всего процессора.

Силуэт мини-ПК EliteMini AI370 демонстрирует стандартный квадратный форм-фактор с закруглёнными углами и боковыми отверстиями для выведения горячего воздуха. Некоторые производители оборудуют свои устройства специальной кнопкой Copilot, но пока нет ясности, планирует ли Minisforum использовать такой подход.

Предыдущая модель AMD EliteMini от данного производителя могла обеспечивать охлаждение до 70 Вт и имела поддержку OcuLink, а также хороший набор портов для подключения. Можно ожидать некоторых обновлений, которые направят на улучшение данной конструкции. Что касается информации о доступности и ценах, на данный момент её нет.