Сообщается об отправке в подразделения ПЗРК Верба, ракет Х-БПЛА, а также систем управления огнем Планшет-А и Планшет-М-ИР

Российский холдинг «Высокоточные комплексы», который является частью «Ростеха», осуществил поставку очередной партии вооружения, снарядов и комплексов управления в войска. Об этом информирует пресс-служба государственной корпорации.

В соответствии с информацией, предприятия холдинга обеспечили вооруженные силы партиями переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», ракетами для ударных дронов «Х-БПЛА», а также автоматизированными системами управления огнем артиллерийских подразделений «Планшет-А» и «Планшет-М-ИР». В Ростехе подчеркнули, что вся поставленная техника является частью государственного оборонного заказа.

«Оборонные заводы государственной корпорации уверенно исполняют свои обязательства по государственному оборонному заказу на 2024 год. Оружейники Ростеха готовы незамедлительно реагировать на растущие потребности армии и предпринимать все необходимые действия для достижения триумфа над Вооружёнными силами Украины», — заявлено в сообщении.

«Х-БПЛА» представляет собой авиационную ракету, предназначенную для запуска с беспилотных летательных аппаратов. Максимальная дистанция её применения составляет от 4 до 8 километров. Боезаряд весит 6 килограммов и имеет осколочно-фугасный тип. Эта ракета используется для уничтожения легкобронированных транспортных средств, блиндажей и укреплений.

«Верба» — это ПЗРК, который создан для борьбы с самолётами, вертолётами, крылатыми ракетами и беспилотниками, обладающими низким тепловым излучением. Он эффективен на встречных и догонных курсах и способен действовать в условиях помех на высотах до 4500 метров.

«Планшет-А» представляет собой мобильный комплекс управления огнём, который обеспечивает оперативное управление и проведение контрбатарейной борьбы. Более усовершенствованная версия, «Планшет-М-ИР», автоматизирует управление расчётами реактивных систем залпового огня, артиллерийскими и миномётными подразделениями, а также интегрируется с беспилотниками.