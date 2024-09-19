Компания нарушила пять патентов, связанных с технологией беспроводной зарядки

Samsung занимает консервативную позицию в области технологий зарядки, однако теперь компании предстоит выплатить 192 миллиона долларов за патентные нарушения, связанные с беспроводной зарядкой в устройствах Galaxy.

В 2022 году против Samsung подала иск компания Mojo Mobility, занимающаяся разработкой технологий беспроводной зарядки. В иске утверждается, что южнокорейский производитель нарушил пять патентов, связанных с беспроводной зарядкой. Судебные материалы содержат обвинения в использовании запатентованных технологий без согласия с 2016 года. Сообщается, что такие технологии были внедрены в смартфоны, умные часы и другие продукты Samsung.

В ходе первого судебного разбирательства был вынесен приговор, обязывающий Samsung выплатить 67,5 миллиона долларов и фиксированную сумму в 1,50 доллара за каждый телефон Galaxy с несанкционированной интеграцией технологий Mojo Mobility. Однако в суде произошла путаница в терминах "текущие лицензионные платежи" и "единовременные лицензионные платежи", что привело к отмене приговора и назначению нового процесса. В итоге Samsung была обязана выплатить 192 миллиона долларов за нарушения патентов.

В 2023 году Samsung инициировала судебный процесс с целью аннулирования пяти патентов, касающихся беспроводной зарядки. Тем не менее, похоже, что компания не добилась желаемого результата. Как сообщил Стивен Поллингер, возглавляющий юридическую фирму McKool Smith, "учитывая обширные возражения Mojo Mobility против этих патентных заявок, PTAB отклонил 15 из 18 исков, касающихся пяти патентов, которые обсуждались в суде".