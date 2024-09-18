Также сообщается, что совместно компании выпустят еще больше переферийных устройств

Компания HoYoverse анонсировала новое партнерство, на этот раз с Logitech, в рамках которого представлена свежая линейка товаров с символикой Genshin Impact. В начальной коллекции можно найти несколько игровых мышей, оформленных в стиле персонажей игры, а также особую совместимость с портативной консолью Logitech G Cloud.

В числе новинок – игровая мышь Logitech G309 Lightspeed, оформленная в честь Камисато Аяки. На верхней панели изображен ее портрет, мышь имеет цветовую палитру, соответствующую ее игровому наряду, а также подпись с ее именем. Кроме того, доступны модели Logitech G305, выполненные в честь Саю, Тома и Сиканоин Хейдзу.

"Мы с удовольствием сотрудничаем с Logitech G, ведь обе команды разделяют энтузиазм к играм и технологиям и акцентируют внимание на деталях. С сочетанием надежных технологий Logitech G и вдохновляющего дизайна, связанного с нашими любимыми персонажами Genshin Impact, мы надеемся, что официальные принадлежности Genshin Impact станут незаменимыми для наших фанатов ", - отметила Фиш Линг, вице-президент HoYoverse по глобальному бизнесу.

Компания HoYoverse сообщила, что их сотрудничество с Logitech под маркой Genshin X будет продолжаться в течение нескольких лет и в конечном итоге охватит такие продукты, как гарнитуры, новые мыши и клавиатуры. Однако конкретные даты выхода этих новинок пока не уточняются.