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Zelikman
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
Также сообщается, что совместно компании выпустят еще больше переферийных устройств

  Компания HoYoverse анонсировала новое партнерство, на этот раз с Logitech, в рамках которого представлена свежая линейка товаров с символикой Genshin Impact. В начальной коллекции можно найти несколько игровых мышей, оформленных в стиле персонажей игры, а также особую совместимость с портативной консолью Logitech G Cloud.

  В числе новинок – игровая мышь Logitech G309 Lightspeed, оформленная в честь Камисато Аяки. На верхней панели изображен ее портрет, мышь имеет цветовую палитру, соответствующую ее игровому наряду, а также подпись с ее именем. Кроме того, доступны модели Logitech G305, выполненные в честь Саю, Тома и Сиканоин Хейдзу.

  "Мы с удовольствием сотрудничаем с Logitech G, ведь обе команды разделяют энтузиазм к играм и технологиям и акцентируют внимание на деталях. С сочетанием надежных технологий Logitech G и вдохновляющего дизайна, связанного с нашими любимыми персонажами Genshin Impact, мы надеемся, что официальные принадлежности Genshin Impact станут незаменимыми для наших фанатов ", - отметила Фиш Линг, вице-президент HoYoverse по глобальному бизнесу.

  Компания HoYoverse сообщила, что их сотрудничество с Logitech под маркой Genshin X будет продолжаться в течение нескольких лет и в конечном итоге охватит такие продукты, как гарнитуры, новые мыши и клавиатуры. Однако конкретные даты выхода этих новинок пока не уточняются.

#компьютеры #logitech #genshin impact #клавиатуры #мыши
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