Цена на данные исполнения стартует от $550

Несколько компаний, занимающихся производством графических процессоров, выпустили новинки серии RTX 4070 с памятью GDDR6, и похоже, что ZOTAC также присоединился к этому предложению. В ассортименте компании появились сразу несколько моделей RTX 4070 GDDR6 в линейке Twin Edge, о чем свидетельствует листинг на Newegg.

Линейка ZOTAC Twin Edge включает одну обычную и две OC-версии, оформленные в черно-белых тонах. Эти графические процессоры являются версиями GDDR6 GeForce RTX 4070 с немного меньшей скоростью памяти — 20 Гбит/с по сравнению с 21 Гбит/с. ZOTAC GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6 Twin Edge сейчас предлагается за $549,99.

Это на $10 дешевле, чем стоимость ZOTAC GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X Twin Edge у того же продавца. Изначально ZOTAC 4070 12 ГБ GDDR6 Twin Edge планировалась только для Китая, но теперь она доступна в большем числе регионов. Цены, по крайней мере, оказываются лучшими, чем те, которые наблюдались в Германии и Австрии, где RTX 4070 GDDR6 продавались по более высоким ценам, чем версии GDDR6X.

В процессе тестирования выяснилось, что производительность версии GDDR6 была сопоставима с GDDR6X у RTX 4070. Однако при разрешении 4K наблюдалась небольшая разница из-за замедленной скорости памяти. RTX 4070 оптимизирована для 1440p, поэтому большинство пользователей будет удовлетворено производительностью карты GDDR6 в этом разрешении.