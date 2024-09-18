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Zelikman
Omoda выпустит на российский рынок обновлённую модель кроссовера C5
Компания опубликовала первые изображения автомобиля в своём Telegram-канале

  На данный момент известно только о некоторых изменениях в передней части кузова автомобиля, а выход модели произойдет уже в октябре. Omoda C5 сохранит X-образный дизайн фронтальной части с безрамочной решёткой радиатора и двойной оптикой. Тем не менее, решётка станет более компактной с новым наполнением, изменятся детали бампера, а дневные ходовые огни станут более изящными. Также не исключено, что вставка между ними, на которую переместилось название бренда с капота, будет иметь подсветку.

  Согласно информации, внешний вид C5 был переработан в соответствии со стилем более крупного кроссовера C7, который был представлен весной. На данный момент дата начала продаж новой модели не известна, характеристики также пока не раскрыты. Компания продолжает испытания, и ожидается, что Omoda C7 выйдет на рынок в 2025 году.

  Обновленная версия Omoda C5 для российского рынка может быть представлена раньше ожидаемого срока. В сообщении к первому изображению кроссовера производитель напомнил, что скоро у Omoda будет юбилей: бренд официально вошел на российский рынок в октябре 2022 года.

  В начале осени Omoda обновила прайс-лист на модель C5: кроссовер потерял одну из комплектаций и стал дороже на 50 тысяч рублей. Теперь базовая цена на эту модель составляет 2 229 900 рублей. В России Omoda C5 комплектуется либо 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с вариатором и передним приводом, либо 1,6-литровым двигателем на 150 лошадок, который работает с полным приводом.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #omoda
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