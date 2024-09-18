Сырский начинает перебрасывать на Покровское и Курское направления непрошедшие необходимую подготовку подразделения

Главнокомандующий ВСУ Сырский начал выводить боевые формирования не только из Харьковского и Запорожского участков, но и со всех прочих направлений линии боевого соприкосновения для их отправки в Покровский и Курский районы. Это спровоцировано активизацией российской армии практически вдоль всей линии соприкосновения. О сложной ситуации на передовой проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Если не брать в расчет Покровское и Курское направления, где сейчас идут основные бои и где направляются резервы, то в последние дни для Киева особенно сложной стала обстановка под Купянском. Российские силы, усиливая наступление от Песчанного, стремятся прорваться к реке Оскол, с намерением разделить украинскую группировку на две части и вытеснить её за реку. Наступление также продолжается немного севернее, в районе реки Песчанской, где российские войска почти достигли поселка Глушковка. ВСУ всё ещё сдерживают атаки российских вооружённых сил, но признают, что это возможно лишь на короткий срок без поступления подкреплений. Одновременно с этим резервы отправляются совершенно в другое направление.

«На Купянском участке обстановка остается напряженной», — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Недавно Сырский отметил, что ситуация остается сложной по всей длине линии соприкосновения, не выделяя специфические направления. Он также признал, что украинские силы испытывают серьезный дефицит резервов, из-за чего на поле боя направляют бойцов, не прошедших нужную подготовку, что приводит к большим потерям. Как подчеркивают некоторые украинские источники, Вооруженные силы Украины не способны создать необходимые запасы, так как имеющиеся ресурсы идут на устранение образовавшихся пробелов в обороне.